Polícia Civil deflagra operação e prende 4 pessoas por tráfico de drogas em Rio Branco

A Polícia Civil, por meio da Delegacia do Tucumã, deflagrou uma operação visando o combate a bocas de fumo na área circunscricional daquela delegacia, obtendo êxito na prisão de 4 pessoas com envolvimento direto com o tráfico de droga.

A ação policial cumpriu 13 mandados de busca e apreensão, em alvos concentrados nos bairros Conquista, Nova Estação e Rui Lino, com apoio do Núcleo de Operações com Cães da Polícia Civil e do IAPEN. Ao todo foram mobilizados aproximadamente 60 policiais.

Durante a execução dos mandados foram apreendidas drogas (cocaína e maconha), dinheiro, material para embalagem do entorpecente, balança de precisão, celulares, anotações de movimentação do tráfico, televisores, aparelhos de vídeo games e um simulacro de arma de fogo.

De acordo com Delegado Igor Moura, coordenador da operação, a investigação durou cerca de 60 dias, onde coletou-se provas que deram ensejo as ordens judicias. Segundo o delegado o objetivo da operação era comprovar a venda de droga no varejo nos bairros já mencionados.

Todo material apreendido foi levado para Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os procedimentos praxe. Os presos, após serem ouvidos pela autoridade policial, foram colocados à disposição da justiça.