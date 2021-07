Polícia alerta sobre circulação de notas falsas no comércio em Cruzeiro Sul

- Publicidade-

De acordo com o gerente, um cliente pagou suas compras com as notas para uma operadora de caixa que, após realizar o teste, constatou a nota falsa.

A polícia foi acionada para fazer o recolhimento da nota e registrar o boletim de ocorrência. O Delegado Lindomar Venturas alerta a população para não deixar este tipo de nota circular no comércio da nossa cidade. “Não podemos deixar essas notas circularem no comercio da nossa região para não causar prejuízos aos nossos comerciantes”, alertou o delegado.

Ainda segundo o delegado, falsificar, fabricar ou alterar moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro é crime previsto no artigo 289 do Código Penal. A pena varia de 3 a 12 anos de prisão e multa. Estará sujeito a mesma pena quem importar ou exportar, adquirir, vender, trocar, ceder, emprestar, guardar ou promover a circulação de moeda falsa. Mesmo tendo recebido de boa-fé, comete crime, com pena prevista de 6 meses a 2 anos e multa, quem recebe e mantém em circulação – repassando a outros.

Ao perceber que uma nota é falsa, é preciso registrar um boletim ocorrência e avisas para as autoridades policiais. As cédulas que estão circulando em nossa cidade são de R$50 e R$100. As notas são muito parecidas com as verdadeiras e possuem papel idêntico ao utilizado pelo Banco Central.