PM prende taxista por contrabando, em Brasiléia

- Publicidade-

Policiais Militares do BOPE prenderam, na manhã desta quinta-feira, 8, entre os municípios de Brasiléia e Assis Brasil, no interior do Acre, um taxista transportando material contrabandeado, parte dele proveniente do Peru.

Segunda a guarnição de serviço, a abordagem aconteceu durante rotina da Operação Hórus, do Programa V.I.G.I.A. O taxista, ao receber ordem de parada, realizou manobra numa tentativa de fuga, mas depois de alguns quilômetros foi interceptado e abordado pela equipe.

Com ele foi encontrado, além de uma quantia de 150 bolivianos e 790 soles, mais de 2 mil e quinhentos reais em espécie. No veículo ainda havia cerca de 360 quilos da madeira “Pau Santo”, peça de motor veicular, além de outros produtos, entre eles algumas caixas de artesanato de origem peruana.

Todo o material apreendido, incluindo o veículo, foi avaliado em mais de 60 mil reais. O caso foi encaminhado à delegacia de Brasiléia para as devidas investigações. Além do crime de contrabando, o homem também vai responder por desobediência e resistência à prisão.