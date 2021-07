PM prende mulher por tráfico de drogas em Plácido de Castro

- Publicidade-

Policiais Militares prenderam uma mulher, na manhã desta terça-feira, 6, na zona rural do município de Plácido de Castro, pelo crime de tráfico de drogas. A ocorrência foi repassada pelo Ciosp, e foi resultado de denúncia feita pelo ex-marido, que informou temer pela própria segurança e de seus filhos.

Segundo o homem, a ex-esposa é moradora de rua, e chegou em sua casa portando alguns tabletes de entorpecente, cuja procedência ele desconhecia. A mulher entregou aos policiais quatro pacotes, totalizando 43,3 gramas de Merla, uma droga derivada da cocaína, composta por folhas de coca, ácido sulfúrico, cal virgem, querosene e outros produtos extremamente tóxicos.

A moradora de rua relatou aos policiais que adquiriu o produto com uma pessoa por nome de Daiane, na cidade de Senador Guiomard, e que tinha o intuito de comercializá-lo. Diante do flagrante confesso, recebeu voz de prisão e foi conduzida até à delegacia da cidade para abertura do devido inquérito policial.