PM prende atirador desportivo por porte ilegal de arma após confusão em bar no Acre

- Publicidade-

Policiais militares prenderam, na madrugada desta segunda-feira, 12, em Senador Guiomard, um homem que portava ilegalmente uma pistola 9mm, após uma confusão no bar conhecido como “Distribuidora Seringueira”. Identificado pela guarnição como atirador desportivo, ele afirmou ter ingerido bebida alcóolica e portava a arma, com dois carregadores e 12 munições, fora do contexto autorizado pela legislação.

Após a confusão, a guarnição conduzia um cidadão à delegacia, quando foi seguida de perto pelo homem, que estava de carro e também bebia no mesmo bar. Ele se identificou como primo do conduzido, e apresentou o Certificado de Registro de CAC/Atirador Desportista, expedido pelo Exército Brasileiro. No entanto, a autorização para transporte que ele apresentou não permitia o porte além do itinerário entre o local de treinamento/competição e o de guarda da arma.

Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, no bar acontecia uma festa com grande aglomeração de pessoas. O homem foi preso por infringir as normas do Decreto 10627/2021, e também notificado com base no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. A arma, os carregadores e as munições, além do veículo e uma garrafa de cerveja vazia, foram apreendidos e entregues na delegacia para as devidas apurações.