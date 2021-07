PM de Sena Madureira realiza mais uma apreensão de entorpecentes na BR 364

A Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM lotado em Sena Madureira, realizou mais uma apreensão de drogas na BR 364, sentido Sena/ Rio Branco. O fato ocorreu na noite de ontem, sábado (03) por volta das 21 horas.

De acordo com informações repassadas pelos militares, a ocorrência se deu após abordagem do Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (GIRO) à um veículo UBER, sendo que durante as buscas foram encontrados 07 pacotes de cocaína, pesando cerca de 72 gramas, e uma barra de maconha pesando aproximadamente 201 gramas, em poder de dois ocupantes.

Na ação exitosa, também foram apreendidos dinheiro e celulares dos infratores. Por essa razão, foi dado voz de prisão aos acusados pelo crime de tráfego de Drogas, sendo em seguida levados a delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira, para os procedimentos cabíveis.



