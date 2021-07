PM acaba com reunião de facção e prende homem com arma na Vila Acre

- Publicidade-

Um jovem de 25 anos foi preso acusado de porte ilegal de arma de fogo, na noite desta segunda-feira (5), na Rodovia AC-40, no bairro Vila Acre, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Policiais militares do Tático do 2° Batalhão estavam realizando um patrulhamento de rotina, quando receberam uma denúncia anônima que em uma oficina estava acontecendo uma reunião de uma facção criminosa e no local havia uma pessoa com uma arma de fogo.

De posse da denúncia, os PMs foram até a oficina, onde viram o jovem de 25 anos correndo para os fundos do estabelecimento e se desfazendo de um objeto. A guarnição foi mais rápida e conseguiu abordar o suspeito. Foi feita uma revista pessoal e nada foi encontrado.

Os militares foram atrás do objeto que o jovem se desfez e encontraram um revólver calibre 38, com 5 munições intactas. Já com outros jovens que também se encontravam no local nada foi encontrado.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao jovem, que foi conduzido para a Delegacia de Flagrantes (Defla), com a arma de fogo e as munições, para a tomada das medidas cabíveis.