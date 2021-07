PL deve por fim ao Igesac e incorporar 900 servidores a Sesacre

- Publicidade-

O governador Gladson Cameli decidiu pela extinção do Instituto de Gestão de Saúde do Acre (IGESAC), autarquia criada para substituir o antigo Pró-Saúde.

O Pró-Saúde foi instituído nos governos da Frente Popular.

A ordem do Palácio Rio Branco se materializou em uma minuta de um projeto de lei que deverá ser enviado à Assembleia Legislativa em agosto, no reinício dos trabalhos legislativos após o recesso, ou até mesmo antes, dependendo da urgência do executivo, e com isso uma sessão extraordinária seria realizada até semana que vem.

Os trabalhadores não vão ficar sem trabalho e serão incorporados à Sesacre. Ao total são 900 trabalhadores que serão beneficiados.