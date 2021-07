PL deve mandar quem se recusar a tomar vacina ao fim da fila no Acre

- Publicidade-

Nesta segunda-feira, 12, o governador Gladson Cameli (PP) declarou que deve tomar providências em relação às pessoas que estão escolhendo marcas de imunizantes nos postos de vacinação da Covid-19 e todo o Acre.

Conforme anunciado, quem se recusar a tomar a Covid-19, em razão do fabricante, poderá ser colocado no fim da fila do Plano Nacional de Imunização. Para isso, ele estuda a criação de um projeto de lei que deverá ser encaminhado ao Poder Legislativo.

“Eu acho um absurdo essa situação. Nós temos que aproveitar o mês de julho, que é decisivo onde o vírus gosta de agir”, ressaltou.

A ideia pode passar por análise dos órgãos competentes, o morador que comparecer à unidade de saúde e não aceitar a vacina deverá assinar um termo de recusa. O projeto pretende enviar para o fim da fila ou repescagem os moradores que não comparecerem para a vacinação por idade após cinco dias do chamamento da prefeitura.