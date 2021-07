Pivô da separação de Nicole Bahls e Bimbi é atacada na internet

- Publicidade-

Após a coluna revelar que o fim do casamento da apresentadora Nicole Bahls com o modelo Marcelo Bimbi foi motivado por uma traição dele com a consultora de moda Maryllia Gabriela, a moça começou a ser atacada em suas redes sociais. Em uma das fotos publicadas no Instagram dela, muitos seguidores, a maioria mulheres, se manifestaram. Uma delas diz: “Nunca chegará aos pés da Nicole”.