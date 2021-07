Pior inundação em um século deixa mais de 100 mortos e cerca de mil desaparecidos, na Alemanha

- Publicidade-

O número de pessoas que perderam suas vidas nas fortes enchentes na parte ocidental da Alemanha aumentou para mais de 100 nesta sexta-feira (16). Cerca de mil pessoas ainda estão desaparecidas na região de Neuenahr-Ahrweiler, segundo informações da polícia de Koblenz. Ao total, 117 pessoas morreram em toda a Europa Ocidental.

Cheias dos rios causadas por chuvas em volume recorde varreram cidades e vilas alemãs, deixando carros derrubados, casas destruídas e pessoas presas nos telhados.

Na cidade de Schuld, há imagens de casas que foram reduzidas a pilhas de entulho e vigas quebradas. As estradas foram bloqueadas por destroços e árvores caídas.

As enchentes causaram a pior perda em massa de vidas na Alemanha em anos. Antes disso, inundações em 2002 mataram 21 pessoas no leste do país e mais de 100 em toda a região central da Europa.