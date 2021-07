Pessoas tentam furar a fila para tomar a terceira dose da AstraZeneca em Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

Após a circulação da informação de que seria necessário tomar a terceira dose da AstraZeneca contra a Covid, pessoas que já tomaram a primeira e a segunda dose da vacina tentaram furar a fila para adiantar a terceira dose, de maneira que ainda não foi oficializada a necessidade de se aplicar a terceira dose, como explica o secretário municipal de saúde. “Algumas pessoas querem escolher as vacinas por causa das reações que algumas pessoas têm. Nós temos poucas vacinas e não é o momento de escolha. Outro caso preocupante está relacionado as pessoas que já tomaram a primeira e a segunda dose e estão tentando furar a fila para a terceira dose. Com isso, para evitar, estamos disponibilizando em cada equipe de saúde um técnico de informática, fazendo a consulta de todo o CPF das pessoas, para saber quantas doses eles já tomaram e infelizmente estamos identificando várias pessoas que já tomaram a segunda dose tentando tomar a terceira e isso é muito triste, porque estão tirando o direito de outras pessoas tomarem.