Pedrita nega agressões e revela denúncia por calúnia e difamação contra ex-namorada

– Eu, Priscila Cachoeira, vim aqui passar uma informação para vocês, passar uma notícia para vocês, dar uma nota de esclarecimento, vocês merecem. Estou aqui para dizer para vocês que estou injustamente sendo acusada de maus tratos, agressão, uso de drogas, mas venho dizer aqui para vocês que isso não passa de calúnia e difamação – diz a lutadora de 32 anos no início da gravação.

– Estou aqui com o processo judicial de calúnia e difamação contra Marcelle Freitas Nunes, minha ex, que alega que eu a agredia, que usava drogas, e tenho prova de que não, a Justiça terá essas provas, e me desculpe a demora para poder estar me defendendo. Isso ainda está mexendo demais comigo.