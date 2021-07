PEC do voto impresso será analisado esta semana na Câmara dos Deputados

Publicidade

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que trata do voto impresso nas eleições de 2022 está na Comissão Especial criada pela Câmara dos Deputados, que se reúne nesta segunda-feira (5). Na última segunda (28), o relator, o deputado federal Filipe Barros (PSL-PR), apresentou um parecer favorável, mas um pedido de vista coletivo adiou a votação do relatório.

Há possibilidade, segundo o presidente da Comissão, o deputado Paulo Martins (PSC-PR), de que a votação aconteça na próxima quinta-feira (8), mas a avaliação dele é de que a proposta não deve passar no Plenário nem na comissão.

No parecer de Barros, a recomendação é de que uma urna eletrônica permita a impressão do registro do voto, que seria depositada automaticamente em uma urna e depois da votação, nas seções eleitorais, com o uso de um equipamento automatizado, a contagem dos votos seria feita.