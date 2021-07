Para salvar audiência, ‘No Limite’ apela para olho de cabra

- Publicidade-

Como noticiado pelo EM OFF mais cedo, o último episódio do “No Limite”, reality de sobrevivência apresentado por André Marques exibido na noite desta terça-feira (6), fez com que a Rede Globo perdesse a liderança na audiência em diversos momentos durante a noite. Para tentar reconquistar o público, a atração vai apostar numa prova clássica e esperada.

O programa iniciou com 19.2 pontos e foi caindo gradativamente. Às 22:44 o reality já havia perdido um ponto e marcou 18.2. Em queda constante, perdeu mais audiência e marcou 17.7 pontos às 22:56. Após às 23:00, a atração viu seus números caírem para 15.6, em seguida para 13.6 e logo depois marcou 12.9.

O reality perdeu a liderança quando marcou 11.5 pontos Nesse momento, o “No Limite” foi ultrapassado pelo SBT que transmitia a “Copa América” Das 23:40 às 00:08, a emissora de Silvio Santos liderou com folga durante a transmissão da partida de futebol ganhando não apenas do reality global, mas também do “Profissão Repórter”.

Desde a sua estreia, o jogo de sobrevivência que carregava uma enorme expectativa do público por conter um elenco inteiro formado por ex-BBBs parece não ter agradado tanto assim o público, já que a cada exibição de um novo episódio foi possível ver, cada vez mais, a atração perdendo espectadores.

Mesmo após rumores de que o programa seria cancelado, o diretor do reality Boninho parece não ter desistido do projeto e confirmou a edição do No Limite do ano que vem. Assim como André Marques já confirmou que as inscrições para a edição de 2022 devem abrir em breve.

E as tentativas de alavancar a audiência parecem não ter se esgotado. Após investir em um quadro humorístico dentro do reality de sobrevivência sem sucesso, já que o mesmo foi criticado por boa parte do público, o reality agora irá investir nas provas clássicas de comida que fizeram o No Limite se tornar um grande sucesso no Brasil no passado.

A prévia foi adiantada por Ana Clara durante bate papo com Kaysar eliminado no episódio exibido ontem (6). Nas imagens foi possível ver a participante Carol Peixinho com uma cara enojada e uma bacia repleta de besouros vivos e olhos de cabra.

Nessa terça-feira (7), o reality show anunciou que no próximo episódio trará a tradicional prova de comida com as iguarias aqui já detalhadas. O desafio gastronômico será exibido no próximo dia 13/07. Em edições anteriores do No Limite, os participantes precisaram comer olho de cabra, cérebro de bode, vermes vivos e gafanhotos.