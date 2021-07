Para evitar aglomerações, revisão cadastral do Bolsa Família segue suspensa no Acre até setembro

- Publicidade-

A revisão cadastral dos beneficiários do Bolsa Família segue suspensa no Acre até 31 de setembro. A Secretaria de Estado de Assistência Social dos Direitos Humanos e de Políticas Públicas para as Mulheres do Acre (SEASDHM) informou as orientações do Ministério da Cidadania para evitar aglomerações durante a pandemia.