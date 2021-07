Pamella Holanda chora ao relatar agressões de DJ Ivis: ‘Ele pegou uma faca’

- Publicidade-

Pamella Holanda chorou ao desabafar sobre as diversas agressões que sofreu ao longo de seu relacionamento com Iverson de Souza Araújo, o DJ Ivis. Em entrevista ao Fantástico deste domingo (18), a arquiteta lembrou de um episódio que ficou marcado em sua memória. “Ele pegou uma faca na gaveta da cozinha”, contou ela, aos prantos.

Durante a participação no programa da Globo, Pamella falou sobre sua atual realidade após expor a violência que fazia parte da relação com o músico: “Eu fico pensando como vai ser minha vida quando eu voltar a viver. Esses dias eu não estou vivendo, estou existindo”.

A arquiteta conheceu o DJ em 2018 em uma rede social, mas os dois só assumiram o namoro no ano seguinte. Em 2020, foram morar juntos, época em que ela descobriu que estava grávida:

Eu comecei a morar com ele, e ele já começou a me agredir. Começou verbalmente, com palavrões e grosserias. [A primeira agressão] Eu estava grávida de cinco para seis meses. Ele me segurou pelo pescoço e foi me arrastando pelo corredor até o sofá.

Pamella explicou que não encontrava forças para denunciar o então companheiro pelo fato de sentir medo e vergonha da situação. Segundo ela, sua mãe, que aparece em uma das imagens da câmera de segurança, tentou, mas não conseguiu impedir o músico de atacá-la. “Ela pedia para ele não fazer. [Ela falava]: ‘Não bata na minha filha’, ela só conseguia falar isso”.

Em outro trecho da entrevista ao Fantástico, a vítima detalhou momentos de terror durante uma das agressões. Ela explicou que, em um dos ataques, uma funcionária de DJ Ivis estava presente em sua residência e tentou impedi-lo de agir.

“Ele pegou uma faca na gaveta da cozinha, a funcionária dele foi e segurou o braço dele”, continuou ela.

Pamella também explicou que decidiu divulgar as imagens violentas em seu Instagram para provar que de fato estava sendo vítima de violência doméstica. “Se fosse só a palavra dele contra a minha, ninguém ia acreditar em mim porque ele é famoso, ele é conhecido.”