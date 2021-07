País tem 146 concursos públicos com inscrições abertas para mais de 27 mil vagas; veja lista

Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Entre os concursos federais abertos, destaque para o do Banco do Brasil, que oferece 4.480 vagas em todo o país. As inscrições vão até o dia 28 de julho.