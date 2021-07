Padre do Acre inova e cobra devedores da paróquia durante missa

- Publicidade-

Circula em redes sociais um vídeo no qual o pároco de São Sebastião, em Xapuri, Antônio Menezes, faz um desabafo durante a missa do último domingo, 18, sobre as arrecadações da igreja.

O sacerdote informa que a paróquia recebeu R$ 15 mil de leilões realizados e parabeniza os irmãos que fizeram o pagamento em dia, mas fez uma dura cobrança aos maus pagadores.

“Eu sei que aqui em Xapuri tem muita gente que arremata o leilão e paga direitinho. Tem gente que paga até na hora, parabéns. Pra você a gente vende até a casula do padre, você que é homem e mulher de verdade, mas tem gente que arremata gado, ou melhor, arrematava, e depois é uma burocracia do cão (do cachorro, ele esclarece) para receber”.

O padre pediu desculpas pelo desabafo, mas disse que os irmãos precisam ser honestos com a igreja e disse que se for preciso levará os devedores à Justiça.

“É chato para mim e para a igreja, mas se continuar demorando para pagar eu vou levar à Justiça, é claro que vou. O responsável pela igreja é o padre, se não pagar a igreja eu vou à Justiça”, reforçou.

Informações apuradas dão conta de que alguns devedores já procuraram a secretaria da paróquia após a cobrança de padre Antônio.

A reportagem tentou entrar em contato com o pároco, mas não obteve resposta até o fechamento desta publicação, que será atualizada assim que ele se manifestar.