Padastro agride enteada menor de idade em via pública

No início da noite da última terça-feira (29), câmeras de segurança registraram o momento em que um homem identificado como Daniel Vasconcellos agrediu sua enteada menor de idade, de nome não revelado.

A denúncia foi feita ao site imediato pela tia da vítima identificada como Sheila Alessandra dos Santos, que clama por justiça. Segundo informações repassadas pela denunciante, a menina é menor de idade e foi agredida pelo homem em via pública.

Sheila relatou que o homem é constantemente agressivo tanto com a vítima como com a mãe da mesma que é sua companheira. Ainda segundo informações repassadas por Sheila, o homem é psicólogo no Município de Anamã.

A matéria tem como objetivo localizar o indivíduo que está foragido, para que ele possa prestar esclarecimentos a polícia.

A tia da vítima revoltada com a situação também solicitou ajuda por meio de suas redes sociais. Os vídeos registram o momento em que Daniel agride violentamente a menina que parece estar discutindo com o mesmo.



