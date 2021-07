Paciente é intubado com Covid-19 e acorda com cabeça rachada; imagens são fortes

Um porteiro de 44 anos foi intubado no Distrito Federal após testar positivo para a Covid-19 e, depois de 26 dias lutando contra a doença, acordou com um corte profundo na cabeça. Segundo informações do Metrópoles, o paciente foi internado em três unidades diferentes, duas delas públicas, e não sabe como se feriu de forma tão grave.

O paciente, que preferiu não se identificar, foi internado, a partir de 3 de julho, nos hospitais Hran, da Asa Norte, HRPa, do Paranoá, e no particular Daher, no Lago Sul. “Fiquei no Hran durante três dias, onde cheguei sem nenhum corte na cabeça. Em 5 de julho, tive de ser intubado pois estava com falta de ar e com o pulmão muito comprometido”, contou ele ao portal.



Segundo contou o porteiro, ele recebeu uma sedação forte e foi transferido, mesmo intubado, de ambulância, em 5 de julho, para o hospital Daher, no Lago Sul.

“Minha esposa comentou que ao chegar no Daher eu já apresentava esse corte na cabeça. Mesmo assim, fiquei seis dias na UTI. No dia 10 de julho, fui extubado e, quando acordei, o médico me perguntou sobre o corte na cabeça. Eu não soube explicar porque cheguei no Hran sem corte e não relatam sobre o corte na cabeça para minha esposa”, afirmou.