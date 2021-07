Operador de motosserra morre em acidente de derrubada na zona rural de Sena Madureira

- Publicidade-

Um homem identificado por Francisco Júlio Martins de Souza, 45 anos, natural de Manoel Urbano, foi mais uma vítima de acidente de derrubada, no ramal da Sônia, no Rio Macauã, em Sena Madureira. Uma árvore atingiu a cabeça do mesma, na manhã desta quarta-feira 28.

De acordo com testemunhas, Júlio, como era conhecido, ainda conseguiu sobreviver por alguns minutos, mas não resistiu e faleceu antes de ser socorrido. O corpo deu entrada no hospital de Sena, pela parte da tarde e, logo em seguida, encaminhado ao IML em Rio Branco.

“Nós estávamos derrubando um roçado e o Júlio pegou o motor (motosserra) do meu irmão e começou a cortar umas árvores, sem derrubar totalmente, e quando deu as costas para cortar outra, a primeira árvore caiu pro lado dele. Ele ainda tentou sair correndo, mais um galho atingiu a cabeça dele”, contou um amigo.