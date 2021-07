Operação Dignidade para as famílias vítimas da cheia do Rio Acre 2021

- Publicidade-

Seguindo o cronograma da Operação Dignidade para as famílias vítimas da cheia do Rio Acre, a Prefeitura de Rio Branco irá atender com a ajuda humanitária, vinda do Governo federal, por meio da Defesa Civil Nacional, cerca de 600 seiscentas famílias, totalizando aproximadamente 3 mil pessoas da Baixada da Habitasa e Cadeia Velha. Para evitar aglomerações, os benefícios serão entregues em três dias intercalados .

A ação é coordenada pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec), e conta com a parceria das secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos (Sasdh), Seme, RBtrans, Emurb, Zeladoria, Gabmil, dentre outras.

Outras secretarias e órgãos do Município ajudarão na logística. Os beneficiados desta etapa serão os que residem na Baixada da Habitasa e Cadeia Velha, nos dias 26, 28 e 30 deste mês de julho. Vale ressaltar que só serão atendidas as famílias que foram previamente cadastradas em seu domicílios.

Os benefícios a serem entregues são: cestas básicas, colchões, kits de higiene, kits de limpeza e galões de água mineral.

