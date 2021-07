Operação “Carretera Cerrada” da Polícia Civil prende dois integrantes de quadrilha especializada em roubo de veículos em Plácido de Castro

- Publicidade-

Nas primeiras horas desta quarta-feira, 14, em mais um desdobramento da Operação “Carretera Cerrada”, a Polícia Civil, por meio Delegacia Geral de Plácido de Castro, com apoio da Polícia Penal, deu cumprimento a mandados de busca e apreensão e prisão temporária.

Os alvos são integrantes de uma associação criminosa especializada em roubos de camionetes na fronteira Brasil-Bolívia.

Foram cumpridos 06 (seis) mandados de busca e apreensão e 02 (duas) prisões foram realizadas.

Durante o cumprimento dos mandados duas pessoas firam presas, R.L.S, Boliviano, 37 anos, já indiciado por roubo de camionetes e

A.P.S.O, de 20 anos, já indiciado por tráfico de drogas.

Dentre os presos figura o boliviano R.L.S, boliviano, indicado pelas investigações da Polícia Civil como peça fundamental na empreitada criminosa, sendo o elo entre os criminosos brasileiros – que roubam os carros no Brasil – e os criminosos bolivianos que recebem os veículos roubados e intermedeia a sua chegada à cidade de Ribeira Alta, de onde os carros são distribuídos para toda a Bolívia.

O indivíduo de nacionalidade Boliviana receberia o alvará de soltura na manhã desta quarta-feira, 14, onde estava preso preventivamente.

Com avanço das investigações e representação do autor ao judiciário que expediu mais um mandado de prisão em desfavor do mesmo, ele ficará recluso por mais tempo sem o cometimento de crimes dessa natureza.