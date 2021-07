‘O senhor das Armas’, Policial Penal que tentou levar droga para o presidio tem pedido de revogação de prisão negado

- Publicidade-

O policial penal Francisco Jeferson Gomes de Moraes, preso pelo crime de tráfico de droga, teve o pedido de revogação da prisão preventiva negado.

A decisão foi do Juiz da 3ª Vara Criminal Raimundo Nonato Costa Maia.

Francisco Jeferson, também conhecido como “O senhor das armas”, foi flagrado com 600 gramas de maconha, quando chegava para assumir o plantão no Presidio Francisco de Oliveira Conde.

A ação realizada pela Denarc da Polícia Civil ocorreu no dia 11 do mês passado. A droga estava escondida na cueca e coturno do agente público.

A defesa do policial penal ingressou com um pedido de revogação da prisão preventiva. O advogado alegou que Francisco Jeferson estava sendo ameaçado por membros de uma facção, razão pela qual, praticou o crime.

Mas ao analisar o recurso, o magistrado disse que o investigado e policial penal e estava utilizando de suas funções para obter êxito em sua empreitada criminosa, o que demonstra auto grau de culpabilidade.

Ao negar o pedido foi levado em conta também que o policial penal tem uma condenação em transito em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.