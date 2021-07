Novenário em honra à padroeira de Cruzeiro do Sul não terá procissão, apenas missas e carreata no último dia

- Publicidade-

Com a programação definida, a diocese de Cruzeiro do Sul dará início ao novenário em honra a padroeira da cidade no dia 5 de agosto. Devido a pandemia, não haverá pelo segundo ano seguido a feira do SEBRAE, mas ocorrerão vendas de comidas na área do térreo da catedral.

O bispo Dom Flávio explicou como será a programação religiosa do evento. “No dia 05 teremos a tradicional cerimonia de abertura do novenário, depois a missa e a live com o BIS. À partir do dia 6, todas as noites por nove dias iremos rezar com a nossa senhora”.

A diocese disponibilizará novenas as nove da manhã, três da tarde e a noite com a novena tradicional para não causar aglomeração. “O foco em especial é para facilitar para as pessoas que vem do interior, portanto três horários”, relatou o bispo.

Ainda de acordo com o bispo, esse ano ainda não vai acontecer a procissão como era de costume antes da covid-19. “Dia 15 a programação vai ser a seguinte: De manhã às sete teremos a missa, depois as três da tarde haverá a carreata onde percorreremos 16 km. A noite teremos a missa final e depois a live com os nossos artistas da terra”.