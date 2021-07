Notas falsas de R$ 100 circulam no comércio de Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

O vice presidente da Associação Comercial de Cruzeiro do Sul, Assem Cameli, alerta aos empresários e à população em geral para a circulação no município de notas falsificadas de R$ 100 e outros valores. No próprio supermercado dele foram recebidas duas cédulas falsas de dinheiro.

“Além do meu, tenho conhecimento de que outros supermercados também receberam notas falsas bem feitas, com pouca diferença da original”, contou.

Algumas queixas foram registradas na Delegacia Geral de Cruzeiro. O delegado Lindomar Ventura, esclarece que dezenas de notas falsas estão circulando e avisa que a prática é criminosa, bem como o repasse da cédula falsa. “Também é crime tomar conhecimento de que a nota falsa é falsificada e colocá-la novamente em circulação, pois a pessoa também estará cometendo um crime. Não circulam apenas uma ou duas. Na verdade são dezenas de notas. Tendo algum suspeito, qualquer cidadão que pegar uma nota e suspeitar que é uma nota falsa, deve procurar às autoridades, ir na delegacia ou acionar a guarnição que estiver mais próxima para o registro do caso”, citou.