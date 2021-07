Nos últimos 05 anos, além de garantir reabertura de ramais, Prefeito Mazinho Serafim construiu inúmeras pontes na zona rural

A gestão do Prefeito Mazinho Serafim (MDB), em Sena Madureira se caracterizou por sempre dar uma atenção especial ao homem do campo. À exemplo disso, nos últimos 05 anos todos os ramais foram Reabertos anualmente, e dezenas de pontes foram construídas, garantindo um acesso seguro às milhares de famílias que residem na área rural, para escoar suas produções.

Publicidade

Com destaque para a construção da MAIOR PONTE ESTAQUEADA DA HISTÓRIA DE SENA MADUREIRA, com cerca de 43 metros de extensão que fica localizada sob o igarapé Cassirian, ramal do km 17 da BR 364 sentido Sena / Rio Branco, e para as Pontes dos Ramais do km 34, BR 364 sentido Sena/ Manoel Urbano, do km 40, ponte do Ramal Olho D’água, entre tantas outras, que evidenciam o compromisso do gestor municipal com os produtores Rurais.

“Todos os anos nós sempre tivemos um olhar especial para os nossos amigos da zona rural. Com ou sem ajuda do Governo os ramais foram reabertos, e construimos mais de 40 pontes de pequeno, médio e grande porte. Sempre fiz isso, porque sei da real necessidade do homem do campo, em ter seus ramais reabertos e uma boa ponte para utilizar. Infelizmente com a retirada dessas máquinas, somos obrigados à parar com essas ações. Portanto eu espero que o Governo do Estado, de fato cumpra com o seu dever, e não deixe as famílias rurais desamparadas”, salientou o prefeito Mazinho Serafim.

Além das pontes construídas, outras tantas foram reformadas, para dar celeridade ao trabalho, a Gestão Municipal montou uma equipe para se dedicar integralmente nesta demanda. Vale destacar que o Governo do Estado tomou para si, a responsabilidade de Obras executadas na zona rural de Sena Madureira, a partir deste ano de 2021.



Publicidade