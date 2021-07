No Ministério da Saúde, Prefeito Mazinho Serafim trata sobre a liberação de recursos para Sena Madureira, e o convênio com a Santa Casa

- Publicidade-

Visando da celeridade à liberação de recursos para a área da saúde, e tratar sobre o convênio firmado entre a Prefeitura de Sena Madureira e o Hospital Santa Casa de Misericórdia, o Prefeito Mazinho Serafim (MDB) juntamente com a Primeira Dama e Deputada Estadual, Meire Serafim (MDB), e a Secretária Municipal de Saúde, Nildete Lira, estiveram na sede do Ministério da Saúde, durante agenda na Capital Federal. Com relação ao convênio, a reunião objetivou garantir a permissão do MS para que o município fique habilitado à receber recursos de emendas parlamentares e possa atender a população com serviços de saúde de média e alta complexidade (MAC)

O prefeito afirmou que essa é a última etapa para que Sena Madureira esteja apta a receber recursos provenientes de emendas federais, e aplique integralmente no convênio firmado com o referido hospital, passando a atender a população através da Unidade de Saúde da Santa Casa de Misericórdia implantada no município.

Através do convênio supracitado, os senamadureirenses terão acesso à procedimentos cirúrgicos, e consultas especializadas de forma gratuita, sem a necessidade de passar anos na fila de espera, como é na atualidade. Para que isso seja uma realidade, o Prefeito vem se empenhando em obter a liberação junto ao Ministério da Saúde.

“Colocar essa parceria com a Santa casa em prática o mais breve possível, foi um dos principais motivos dessa nossa agenda aqui em Brasília, pois a população tem pressa, e tem muita gente precisando passar por uma cirurgia. Enquanto não começamos a atender na unidade diretamente de Sena Madureira, a Deputada Meire e eu temos encaminhado muitas pessoas pra fazer tratamento na Santa Casa de Rio Branco. Mas o meu objetivo é atender a nossa população aqui mesmo em nossa cidade”.

“Falamos aos representantes do Ministério da Saúde, sobre a necessidade de obtermos essa liberação, para que possamos receber emendas parlamentares e investir integralmente nessa parceria, creio que logo estaremos aptos a ofertar serviços de saúde de alta e média complexidade, e a nossa população vai ter um atendimento digno. Além disso, conseguimos também a liberação de outros recursos para saúde e habilitamos o município para receber outros benefícios na atenção básica”, destacou.

A agenda também garantiu a liberação de recursos para outras demanda da Saúde no Vale do Iaco, com destaque para o montante de 339 mil Reais, via gabinete do Senador Sérgio Petecão (PSD-AC) que serão utilizados na compra de equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde do município.