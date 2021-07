No mês de combate as hepatites virais: Prefeitura firma parceria para ofertar medicamentos no município

Na manhã desta Quinta-Feira (01), a secretária municipal de saúde Nildete Lira e a coordenadora da Vigilância em Saúde, enfermeira Wendy Carolina, receberam a visita dos representantes do Ministério da Saúde, para tratar sobre a descentralização do tratamento para os pacientes com hepatites virais no município.

De acordo com o farmacêutico Clayton Alves, representante do Ministério da saúde, os pacientes com hepatites virais não irão mais precisar se deslocar até a capital Rio Branco em busca dos medicamentos para o tratamento. O município de Sena Madureira irá receber os medicamentos, diretamente do Governo Federal que serão entregues pela farmacêutica na Farmácia Municipal Aguinaldo Chaves.

“Nós queremos agradecer e parabenizar o município de Sena Madureira, em nome do prefeito Mazinho Serafim e toda a sua equipe de saúde, por todo esse empenho e esforço que a gestão municipal tem mostrado para fazer o atendimento aos pacientes com hepatites virais. Nós acompanhamos em algumas unidades os serviços ofertados e Sena Madureira é o primeiro município do Estado, a aderir esse projeto de suma importância que vai facilitar e melhorar cada vez mais os serviços de saúde para a população”, disse o farmacêutico.

A coordenadora da Vigilância em Saúde, enfermeira Wendy Carolina, agradeceu a visita técnica dos profissionais do Ministério da Saúde e falou um pouco sobre as ações da campanha Julho Amarelo. “Pra nós é um prazer poder receber a visita dos técnicos aqui em Sena, e poder está ofertando para a nossa população os medicamentos para o combate e prevenção das hepatites virais. Durante esse mês de Julho, iremos está desenvolvendo algumas ações de saúde com panfletagem e realização de testes rápidos nas unidades de saúde e nos locais públicos. Em forma de prevenir e a saúde da nossa população”, disse a coordenadora.



