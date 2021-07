No Acre, menino de 2 anos que monta mapa brasileiro e fala cores em inglês faz sucesso na internet

Em um dos vídeos postados pela mãe, André aparece reconhecendo os estados brasileiros e montando o quebra-cabeça com o incentivo da mãe. Ele também escreve o próprio nome e sabe as cores em inglês.

A sede de aprendizado do pequeno incentivou a mãe a postar seus avanços e também os métodos que usa para estimular seus filhos, já que também tem uma menina de 6 anos, a Clara Aiache. Por isso, no perfil Marian já alerta: “no momento estou ocupada demais criando crianças incríveis.”

Ao G1, Marian conta que a filha sempre foi uma criança muito inteligente, curiosa e dedicada aos estudos, mas que não não apresenta esse interesse tão forte em aprender por meio de estímulos cognitivos, como é o caso do caçula André.

‘Tem uma memória fantástica’, diz mãe

Ela destaca ainda que a curiosidade e a vontade de aprender são genuinamente do menino de apenas 2 anos, que recebe também apoio da irmã mais velha.

“São características do André gostar de aprender e ser muito observador. Além disso, ele tem uma memória fantástica. Primeiramente ele apresentou interesse por letras e números, com dois anos recém completados ele já falava o alfabeto completo. Um dia estávamos tomando café e ele começou a soletrar o nome dele, ficamos impressionados, porque eu não havia ensinado, ele aprendeu apenas observando. Outro dia, ainda com recém completados dois anos, ele montou sozinho um quebra-cabeça de 48 peças, ele estava em uma fase que amava quebra cabeça”, relembra a mãe.

Foi a partir daí que Marian começou a pensar em coisas que pudessem incentivá-lo. “Compramos o quebra-cabeça com os estados brasileiros e ele amava montar e aprender os nomes. Me pedia para aprender e eu ensinava.

Ele também gosta muito de aprender outras línguas, com pouco mais de 2 anos também falava o alfabeto em inglês. Hoje ele conhece muitas palavras na língua inglesa e parte do alfabeto em espanhol”, diz.

E é assim que ele aparece nas imagens, com a ajuda da mãe, montado o mapa do Brasil e falando os nomes de todos os estados.

Na pandemia, Marian se dedicou exclusivamente a educação dos filhos em casa — Foto: Arquivo pessoal

Estudos em casa

Desde os seis meses, o André frequenta a creche. Eles voltaram para a escola presencialmente este ano. A mãe acredita que o contato com a creche contribuiu bastante para o desenvolvimento do pequeno, mas defende que o incentivo em casa também foi crucial.

Marian trabalhava como psicóloga no Centro de Atendimento à Vítima do Ministério Público do Acre (MP-AC) e quando veio a pandemia, ela conta que foi muito difícil conciliar o trabalho de psicóloga em home office com duas crianças pequenas.

“A Clara estava em processo de alfabetização por meio de aulas on-line e o André também precisava de muita atenção quanto ao aprendizado em razão desse interesse dele além do esperado. Diante da dificuldade de conciliar o trabalho com o cuidado, atenção e educação que eles precisavam em casa, no início deste ano, decidi sair do meu trabalho”, conta.

E aí foi dedicação exclusiva aos filhos. Ela acredita que isso fez com que André pudesse ter uma atenção maior dela e, consequentemente, uma evolução considerável.

“Em fevereiro do ano passado ele falava poucas palavras, com um mês de pandemia, o convívio direto conosco e os estímulos que eu apresentava, ele já estava falando tudo e reconhecendo letras, números, cores e formas geométricas”, relembra.

André também escreve o próprio nome e já consegue ler algumas palavras — Foto: Arquivo pessoal

Respeitando os limites

Por ser psicóloga, Marian conhece e usa métodos para oferecer um ambiente propício de aprendizado para os filhos. Basicamente, ela diz que usa a Teoria de Aprendizagem de Piaget, que segue quatro fases. Porém, esclarece que tudo é feito respeitando os limites e interesses de André.

“Eu sempre tive cuidado para respeitar o interesse e vontade dele quanto a esses aprendizados. Nunca foi forçado, até porque uma criança da idade dele não precisa aprender essas coisas. Sempre cuidei para ensinar o que realmente é importante aprender de acordo com a idade, essas outras habilidades são como diversão para ele”, esclarece.