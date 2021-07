No Acre, equipe do Ministério da Saúde acompanha vacinação contra a Covid-19

Neste sábado (24), a equipe cumpre agenda no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco. Os representantes do governo federal deixam o estado acreano em um voo na tarde deste sábado.

A equipe é formada pelo secretário executivo, Rodrigo Cruz, e o diretor de programas da Secretaria Executiva, Márcio Arbachdo. Os profissionais foram acompanhados pelo secretário executivo do Ministério da Saúde no Acre, Éden Miranda, e as secretárias adjuntas Adriana Lobão e Muana Araújo.

No Acre, além de Plácido de Castro, as equipes também vão até as cidades de Brasileia, Epitaciolândia e Assis Brasil, no Alto Acre.

Ao G1, a secretária de Saúde do Acre, Paula Mariano, confirmou que, apenas na quarta (21), foram enviadas 98 mil doses de vacinas contra a Covid-19 para as cidades de fronteira.

Vacinação no Acre