No AC, oito postos de combustíveis são autuados durante operação do Ministério da Justiça e Procon

As vistorias verificaram a qualidade e quantidade do combustível, a validade dos produtos, a aferição das bombas de abastecimento, a transparência da composição dos preços ao consumidor e outras infrações administrativas e criminais.

A diretora-presidente do Procon, Alana Albuquerque, acrescentou ainda que a operação ocorreu de forma integrada com o Sistema de Segurança Pública do estado. E que onde houve as autuações foi dado prazo de cinco e dez dias para que sejam feitos os reparos necessários.