Neymar vai às lágrimas com derrota para a Argentina na final da Copa América

Neymar foi o jogador da seleção brasileira que mais se abateu com a derrota para a Argentina por 1 a 0, na grande decisão da Copa América, disputada na noite deste sábado (10), no Maracanã. Era a chance do camisa 10 brasileiro conquistar sua primeira Copa América, mas coube a ele ver a festa do amigo Messi.

Neymar foi às lágrimas após a partida, sendo consolado pelos companheiros e também pelos rivais, como o técnico argentino Lionel Scaloni.

O camisa 10 brasileiro também foi escolhido ao lado de Messi como destaque da Copa América, finalizando o torneio com dois gols e quatro assistências. Quebrou-se a escrita do camisa 10 com a seleção no Maracanã, uma invencibilidade que rendeu ao Brasil os títulos da Copa das Confederações de 2013, contra a Espanha, e depois o ouro olímpico na Rio 2016, contra a Alemanha.

Antes do duelo deste sábado (10), no retrospecto do clássico sul-americano, o camisa 10 da seleção brasileira havia comemorado mais do que seu rival em números gerais. Com a decisão no Maracanã, o histórico agora aponta 11 partidas contra a Argentina na carreira, com cinco vitórias, dois empates e agora quatro derrotas.