Neto Muniz é o novo gerente da Primeira Ciretran em Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

O novo gerente da 1ª Ciretran em Cruzeiro do Sul, assumiu o cargo na manhã dessa quarta-feira. Cícero Muniz Neto, trabalha no gabinete do governador Gladson Cameli e foi nomeado pelo próprio governador, para assumir a Ciretran. “Vou dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito. Vou priorizar a educação e engenharia do trânsito e frisar no bom atendimento à população”.

A diretora geral do Detran no Acre, Thaynara Martins, que também já foi gerente local da Ciretran, falou da mudança de gerência e o foco que vai ser dado com o novo gerente na cidade. “Nós estamos recebendo o gerente, ele vai ficar interinamente e vai dar continuidade aos trabalhos principalmente na parte educativa e no atendimento à população.

Já foram investidos 50 mil em material de pintura em Cruzeiro do Sul. No mês de setembro serão investidos 270 mil reais em pinturas e implantação de semáforos. Serão trocados esses semáforos que dão problema na cidade por novos e implantados mais dois.

Thaynara ainda afirma que em Cruzeiro do Sul nos últimos anos o trabalho que vem sendo realizado vem acontecendo sem muitas repercussões negativas.