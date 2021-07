Netflix estreará documentário contando a história de Michael Schumacher

A Netflix anunciou oficialmente na manhã desta sexta-feira (30) que fechou um acordo para o lançamento do primeiro documentário oficial sobre a história de Michael Schumacher. A produção é a primeira a ter o apoio dos familiares do piloto, que virou um dos maiores nomes da história da Fórmula 1. A estreia de Schumacher acontecerá no 15 de setembro, e o conteúdo será uma produção da alemã B 14 Film, que também foi responsável por fazer um documentário sobre Boris Becker, ícone do tênis do país.