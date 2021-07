Mutirão para imunizar pessoas a partir dos 30 anos contra a Covid-19 terá ônibus exclusivos em Rio Branco neste domingo

Três ônibus e um micro-ônibus da Secretaria Municipal de Educação vão ficar disponíveis no Terminal Urbano, no Centro, para levar os moradores até o Ginásio do Sesi. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) montou o ‘Arraial da vacinação’ para vacinar pessoas que ainda não receberam a primeira dose da vacina.

Para receber a vacina, é preciso levar um documento com foto ou cartão do SUS ou CPF. Será aplicada apenas a primeira dose no mutirão desse domingo.

5 mil pessoas são esperadas no mutirão

Ao G1, o secretário Frank Lima explicou que espera em torno de 5 mil pessoas no mutirão. Ele falou que muitas pessoas reclamaram que tinham pouco ônibus disponíveis no transporte público aos domingos e acabavam tendo dificuldades para chegar aos locais.

“Fizemos uma parceria com a Educação e a RBTrans e vão ser colocados quatro ônibus para transportar do Terminal para o Ginásio do Sesi. Esses ônibus estão parados e vamos usar para ajudar o povo a tomar a vacina”, confirmou.

Ele afirmou que os ônibus devem circular exclusivamente nessa rota das 8h às 17h. “Nossa expectativa é que passem 5 mil pessoas pelo ginásio, temos equipes para isso. Já estamos com 48% de pessoas vacinadas com a primeira dose, então, é possível que a gente chegue em 50% nesse fim de semana. Com isso, vamos ficar perto dessa expectativa de vacinar 70% da população”, concluiu.

Neste sábado (3), o Acre deve receber três lotes de vacinas para imunizar a população contra a Covid-19. São 9.750 doses da Astrazeneca/Fiocruz, 5.850 da Pfizer e 7.050 doses da Janssen.

Sem ônibus aos domingos

O chefe de gabinete da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), Randerson Braña, explicou que o Conjunto Manoel Julião fica sem linha de ônibus aos domingos. Para resolver o parte do problema, foram disponibilizados os veículos para levar a população até o mutirão.

“A partir das 7h vão estar no Terminal para levar as pessoas para o mutirão. Esse três ônibus e o micro-ônibus vai fazer toda linha até o Ginásio do Sesi. Por pura arbitrariedade da empresa, que já multamos e seguimos multando, sem acordar conosco, suspenderam a linha aos domingos por falta de demanda. Mas, se tiver uma pessoa tem sim demanda”, complementou.

Vacinação no Acre

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre recebeu 482.380 doses de vacinas e foram aplicadas 361.982 até este sábado (3), data da última atualização, sendo 274.860 da primeira dose e 84.894 da segunda. Rio Branco aplicou 180.970 doses e Cruzeiro do Sul 42.054.