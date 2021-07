Mulheres obrigam gato a comer carne com pimenta e filmam os maus-tratos

- Publicidade-

Um vídeo revoltante foi publicado em uma rede social e mostra maus-tratos contra um gato. No vídeo, duas mulheres torturam o animal, fazendo o mesmo comer carne com pimenta. Uma delas utiliza uma faca para abrir a boca do felino e chega a passar o alimento apimentado nos olhos do bichinho.

O caso teria acontecido em Cariacica (ES) e, após denúncias, membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) e fiscais da Prefeitura de Cariacica resgataram o animal.

Uma das mulheres que aparecem no vídeo seria dona do animal. Ela não foi presa em flagrante pois o crime teria acontecido em maio deste ano, porém a infratora foi multada em R$ 500.

A Delegacia de Meio Ambiente investiga o caso. Segundo informações preliminares, a tortura teria sido uma forma de punição após o animal roubar um pedaço de carne. O crime de maus-tratos contra cães e gatos tem pena prevista de entre dois a cinco anos de reclusão.