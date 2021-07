Mulher pula de carro em movimento para escapar de agressões do ex-marido

O autor do crime fugiu antes da chegada da Polícia Militar. A vítima contou que estava em casa na hora em que o acusado chegou e colocou ela a força dentro de um automóvel.

Ele em ato contínuo saiu em alta velocidade xingando e agredindo a ex-mulher com socos no rosto. Desesperada, a vítima pulou do carro em movimento e sofreu várias escoriações pelo corpo.

O homem ainda teria parado o veículo e agredido a vítima que estava ao solo. Depois das agressões, o acusado fugiu levando a filha de 10 anos que teve com a mulher.

A vítima informou à polícia que já está separada do acusado há dois anos, mas ele não se conforma com a separação.

Mesmo com ferimentos nos joelhos e braços, a mulher não quis ser levada para a UPA.