Mulher forja o próprio sequestro e usa o filho para pedir resgate no valor de R$ 70 mil

Uma mulher identificada como Raimunda Souza, de 43 anos, forjou o próprio sequestro e do filho, de 3 anos de idade. O fato aconteceu em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A mulher foi presa em flagrante, ela saiu de casa afirmando para o marido que ia levar a criança em uma consulta médica, horas depois, Raimunda mandou mensagem para o mesmo afirmando que tinha sido sequestrada e que os criminosos queriam R$ 70 mil pelo resgate.

Raimunda ainda colocou a criança chorando no telefone, afim de fazer com que o marido acreditasse na história. O homem entrou em contato com a Delegacia Antissequestro (DAS), que descobriu que não havia consulta e os dois estavam dentro de um shopping.

De acordo com o delegado Cláudio Góis, a mãe e a criança foram encontrados na praça de alimentação do shopping, e que não existia sequestro algum.

Na delegacia, Raimunda confessou o ato e disse que forjou o sequatro pois estava devendo muito dinheiro a agiotas e tinha uma dívida alta em cartão de crédito, por isso precisava do dinheiro.

A mulher foi presa e responderá pelo crime de extorsão.

Com informações de: G1