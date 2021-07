Mulher encontra ex-marido com atual em bar e tenta matá-la com facada

- Publicidade-

A vítima, de acordo com as informações da polícia, foi atacada no abdômen pela ex-mulher do atual marido dela.

A acusada armada com uma faca praticou o atentado ao ver a vítima bebendo com o ex-marido dela no bar.

A autora do crime fugiu e Patrícia foi socorrida para o posto de saúde do município. A Polícia Civil seguirá nas investigações do caso.