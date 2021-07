Mulher é presa pela PRF por não pagar pensão alimentícia às filhas

Além disso, no sistema da polícia constava que ela possuía um mandado de prisão em aberto, mas ainda não se sabia o motivo. Através de uma conversa com a mulher, a polícia descobriu o débito de pensão alimentícia.

Ela possui duas filhas, uma delas mora com o pai e a outra com a avó. De acordo com decisão judicial, a mãe deve pagar a pensão. No entanto, a mulher disse aos policiais que depois de ouvir conselhos de amigas, decidiu não quitar a dívida por acreditar que uma mulher não seria presa em um situação como essa.