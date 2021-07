Mulher é encontrada morta dentro de mala e com saco plástico na cabeça

- Publicidade-

Um trabalhador que realizava a limpeza de um rio com uma retroescavadeira encontrou o corpo de uma mulher dentro de uma mala nesta terça-feira (27) em Içara. A mala estava dentro do Rio dos Anjos, na comunidade de mesmo nome no município do Sul de Santa Catarina.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o corpo da mulher estava nu, com um saco plástico na cabeça e apresentava sinais de violência, marcas no pulso que provavelmente foram amarrados, roxo na parte interna da coxa direita e vermelhidão no pescoço.

O corpo foi localizado no Rio pelo operador de máquinas que realizava a limpeza do local. Ele observou a mala e ao retirar o objeto percebeu partes de um corpo, constatou de que era uma mulher e acionou a Polícia Militar.

A identidade da mulher ainda não foi confirmada pelo IGP e pela Polícia Civil que estiveram no local e iniciaram as investigações sobre o caso. O corpo da mulher apresentava uma tatuagem no barço esquerdo escrito ‘Gilberto’ com três estrelas uma em cima da outra.

Aparentemente a idade da mulher seria entre 30 a 45 anos. No local do crime, os peritos constataram que a provavelmente a vítima tinha marcas no pescoço.