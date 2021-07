Mulher é detida pela PRF dentro de ônibus interestadual com três quilos de cocaína

A droga foi encontrada envolvida em uma cinta de material plástico sob as roupas da mulher, em uma abordagem de rotina em um ônibus no km 24 da BR-364, no município de Acrelândia.

O flagrante ocorreu quando os policiais desconfiaram do nervosismo excessivo de uma passageira ao ser questionada sobre os motivos da viagem.

Ao ser solicitada que identificasse sua bagagem no compartimento de mala, os policiais conseguiram notar um volume na linha de sua cintura e, após ser questionada, acabou por admitir que carregava drogas em embalagem na cintura sob as roupas.

A mulher foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Plácido de Castro/AC.