Mulher é atropelada por moto ao tentar atravessar rua em Sena Madureira

- Publicidade-

Uma mulher ainda não identificada foi atropelada por uma motocicleta na manhã desta segunda-feira (19), na rua Maranhão, no bairro São Felipe, no município de Sena Madureira, no interior do Acre.

Segundo informações das autoridades de trânsito, a vítima tentou atravessar a rua quando foi atropelada. Com a força do impacto, a mulher foi arremessado, acabou batendo a cabeça violentamente contra o asfalto e começou a sentir fortes dores na cabeça. O motociclista também saiu machucado e precisou de atendimento médico.

Populares ligaram para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou uma ambulâncias ao local, A mulher foi socorrida com traumatismo craniano moderado. Já o motociclista teve escoriações por todo o corpo e a suspeita de fratura. Ambos foram conduzidos ao Hospital João Câncio Fernandes. Segundo um médico do Samu, as vítimas estão em estado estável.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) esteve no local do acidente, isolou a área para a chegada da perícia e realizou o Boletim de Trânsito.

Veja o vídeo: