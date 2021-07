Mulher agride criança com cabide de roupas e acaba presa

Uma mulher identificada como Ana Gláucia de Oliveira dos Santos, acabou presa nesta quarta-feira (30), pela Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (DEPCA), em Manaus, após agredir uma criança de apenas dois anos com um cabide de roupas.

De acordo com informações do caso, o pai da criança teria chegado em casa e percebeu o menino chorando muito. A mulher relatou que teria acidentalmente jogado um cabide de roupas na criança, acertando o olho direito do menino.

Ao achar totalemente suspeita a declaração da mulher, a família resolveu averiguar a situação nas câmeras de segurança da residência, momento em que o pai e a mãe se depararam com a imagem da empregada lançando com força o cabide de roupas na direção do menino.

A família relatou que a criança está com hemorragia ocular, além de apresentar hematomas no rosto e bochechas, e, por pouco não resultou em um descolamento da retina. Veja as imagens a seguir.



