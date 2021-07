Mourão: Brasil não é “República de banana” e possibilidade de golpe é “absurda”

- Publicidade-

Questionado sobre a possibilidade de suspensão do pleito eleitoral, o general disse: “Isso é um absurdo, pô. Vocês acham o quê? Nós não estamos no século vinte, nós estamos no século vinte e um, gente, vamos entender isso aí”.

“Mesmo que não faça o voto impresso pra essa eleição. É lógico que vai ter eleição, quem é que vai proibir eleição no Brasil, pô? Por favor, gente, nós não somos República de banana”, continuou.

De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo desta quinta-feira (22/7), o ministro da Defesa, Braga Netto, teria dito por meio de um interlocutor ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que ,se o voto impresso não fosse aprovado, não haveria o pleito do ano que vem.

Mais cedo, Mourão já havia reagido à notícia, dizendo que se tratava de uma “mentira”.

Mourão também já havia se manifestado sobre a possibilidade de não haver eleição, há 10 dias, em entrevista à CNN. Em 8 de julho, durante conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, Bolsonaro afirmou que as “eleições do ano que vem serão limpas”, em referência ao voto impresso, “ou não teremos eleições”.