Motoristas de Uber se revoltam após aparecimento do colega em Rio Branco: “É um absurdo”

O aparecimento do motorista de aplicativo Thalys Bruno, que estava desaparecido desde ontem (9) pela manhã, e foi encontrado na manhã deste sábado (10) próximo à Energisa, no Bosque, em Rio Branco, causou revolta aos colegas de trabalho.

Ao ser localizado bem e dentro do veículo que trabalha, Thalys gerou revolta nos companheiros de trabalho, que mais cedo fecharam a ponte metálica, no Centro de Rio Branco, em protesto pedindo às autoridades celeridade nas investigações para localizar o motorista.

Em vídeo que circula nas redes sociais, os colegas afirmam que nem a mulher sabia do paradeiro do marido. “Isso é absurdo”, desabafou um dos Ubers presentes no local.

De acordo com informações, Thalys estava para uma colônia e não teria se preocupado em avisar os companheiros de trabalho e mesmo já estando em Rio Branco e sabendo de toda a movimentação em prol dele no centro da cidade, este se manteve em silêncio. O que gerou revolta dos demais trabalhadores.

