Motorista fica preso às ferragens de caminhão após tombar

Um homem identificado como Magno Maciel, 47, tombou o caminhão de placa JXT 5139 durante a manhã deste sábado (10), atingindo outros veículos, sendo 2 carros e 2 motos de policiais militares que estavam no plantão, todos estacionados na barreira entre Manaus e outros Municípios, situada no bairro Tarumã , zona Oeste de Manaus

Foto: Neto Silva/Imediato

Segundo informações de populares o motorista estava vindo da Comunidade Novo Remanso , Itacoatiara, na AM 010, quando se aproximou da barreira e colidiu com dentes de dragão. Então o veículo acabou capotando e atingiu em efeito dominó os veículos dos policiais que estavam estacionados. O motorista ficou preso nas ferragens.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), precisou ser acionado para auxiliar na remoção do motorista, que ficou com as pernas presas nas ferragens do caminhão. Magno foi removido e recebeu atendimento por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), apresentando o braço direito com fraturas e alguns arranhões nas pernas.

