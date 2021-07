- Publicidade-

O acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira,30, em um cruzamento entre os bairros da Cobal e Telégrafo.

Uma moto se chocou com um carro e na batida o motoqueiro foi arremessado há alguns metros de distância do local.

O Samu foi acionado e conduziu a vítima com fraturas ao Pronto Socorro.

A moto ficou embaixo do carro praticamente destruída. Ainda não há informações do estado de saúde do motoqueiro.